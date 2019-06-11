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Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

11 Haziran 2019 Salı 09:34
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Haziran Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlık etti. Toplantıda 6 asıl bir ek gündem olmak üzere 7 madde görüşülerek karara bağlandı.


Gündemin birinci ve ikinci maddesinde, mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların satışı, trampası ve tahsisi için Encümenine yetki verilmesi ile 2019/1 Nolu İmar Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.


Gündemin üçüncü maddesinde ise Karpuzsekisi Mahallesi’nde Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait olan 4244 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar plan değişiklik talebi görüşülerek İmar Komisyonuna havalesinde oybirliği ile karar verildi.


Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısının dördüncü maddesinde yer alan Muhittin Tatar Cami korkuluklarının yapılması talebi ile 5’inci maddesinde yer alan 2019/1 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve 6’ıncı maddede yer alan mezarlık fiyatları ve devir işlemlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.


Meclis Toplantısının ek gündem maddesinde ise Karpuzsekisi Mahallesi 4549 nolu adanın imar plan değişikliği talebi görüşülerek İmar Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:34
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