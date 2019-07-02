Hacıali’de şenlik Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hacıali Mahallesi’nde geleneksel hale gelen köy hayrı, bu yıl şenliğe dönüştü.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hacıali Mahallesi’nde geleneksel hale gelen köy hayrı, bu yıl şenliğe dönüştü.

Hacıali Mahallesi’nde 10 yıldır sürdürülen köy hayrı şenliğe dönüşerek renkli görüntülere sahne oldu. Bursa ve çevre illerden gelen hacı köylüler kendi aralarında yaptıkları eğlenceyle şenliklerin startını verdi. mevlid-i şerif ve yemekle başlayan şenlikte Mehter Takımı konseri,karagöz oyunu, ip çekme, çuvalla koşma, sandalye kapmaca, gelin damat oyunu, bardakta un üfleme, gibi kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.

Şenlik havasında geçen köy hayrınaAk Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Kıvanç Atmaca, sivil toplum örgütleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.