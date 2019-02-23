Hacı Sabancı: Allah Marmaray'ı yapanlardan razı olsun

Lüks yaşamıyla bilinen Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi iş adamı Hacı Sabancı, toplu taşıma araçlarını kullandığını belirterek '' Vapur, arabalı vapur ve Marmaray çok kullanıyorum. Marmaray’ı yapanlardan Allah razı olsun. Sırf Marmaray değil, üçüncü köprüyü de öyle. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan dört ana hat var şimdi. '' dedi.

"Üçüncü köprüyü yapanlardan Allah razı olsun''

"Ev ve işiniz Anadolu yakasında, ama siz daha çok Avrupa yakasında vakit geçiriyorsunuz. Toplu taşıma araçlarını kullanır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Sabancı, "Evet. Metrobüse bindim, gerçekten kalabalık. Vapur, arabalı vapur ve Marmaray çok kullanıyorum. Marmaray’ı yapanlardan Allah razı olsun. Sırf Marmaray değil, üçüncü köprüyü de öyle. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan dört ana hat var şimdi. Marmaray ve 3’üncü köprü trafik sorununu önemli ölçüde rahatlattı. Ben en çok Beykoz/Çubuklu’daki arabalı vapur seferlerini kullanıyorum. Karşıya o şekilde çok rahat geçiyorum." ifadelerini kullandı.