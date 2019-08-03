0553 313 94 23

Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii ibadete açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii dualarla ibadete açıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii ibadete açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii dualarla ibadete açıldı.


Gemlikli işadamı Hüseyin Okumuş’un aile büyükleri adına yaptırdığı ve halk arasında sahil camii olarak bilinen Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.


Caminin ibadete girmesi için tertip edilen programa AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, eski Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gemlik Müftüsü Reşat Şavlı’nın da yer aldığı cemaat yapılan duaların ardından ibadete açılan camide ilk cuma namazını kıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları paylaştı! ‘Türkiye mültecilere ne sağladı’ diyenlere cevap
    1. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    2. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    3. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    4. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    6. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    7. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    8. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    9. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    10. TL ile ihracatta rekor
    11. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    12. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    13. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    14. Bingöl’de en tatlı hasat
    15. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    16. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    17. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    18. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    19. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    20. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    21. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    22. Milletlerarası anlaşmalar
    23. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    24. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    25. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    26. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    27. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
    28. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
    29. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
    30. Rusya’da 4 katlı binada yangın
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız