Hacı Osman Niyazi Efendi’nin vefatı (Mutasavvıf)

1828 yılında Varda’nın Kolekli (şimdi Kurtuluş) mahallesinde doğan Şeyh Osman Niyazi Efendi’nin çocukluğu ve gençliği hakkında yeterli bilgi bulunmuyor. Fakat tam hafızlık yapmadığı, çobanlıkla meşgul olduğu ve İstanbul’a gitmeden evlendiği bilgileri mevcut. Rivayet edilir ki, bir gün yine çobanlık yaparken hâtiften ‘ilim tahsiline yönel, bu işler sana göre değil’ meâlinde sesler işitir. Korku içinde anne tarafından dedesinin evine sığınır ve bir müddet dışarı çıkmaz.



Şeyh Osman Niyazi Efendi İstanbul’da Şeyh Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye intisap eder ve yaklaşık 25 yıl burada kalır. Seyrusülûkü sırasında Arapça ve dinî ilimler de tahsil eder. Nakşî halifesi olarak köyüne, Varda’ya dönen Şeyh Efendi, Varda Büyük Cami Medresesi müderrisliğini ve caminin imamlığını üstlenir. Tarikat faaliyetlerine de burada başlar. Düzenli olarak Râmûzu’l Ehadis ve fıkıh dersleri okutur.





Hacı Osman Niyazi Efendi türbesi



Şeyh Efendi artık bölgenin hem manevî büyüğü hem de itibarlı insanıdır. Yaygın rivayetlere göre İstanbul’da iken II. Abdülhamit’in kızı veya cariyesi sara hastalığına yakalanmış ve uzun müddet şifa bulamamış. Özellikle saralı hastalar için nefesi etkili olan Şeyh Efendi’nin okuması neticesinde iyileşince padişah da kendisine iltifat eder.



Şeyh Efendi 1909 yılında vefat eder. Vefatına kadar toplam 14 yıl tekkesinde halvet yaptırırmış. Halvet üç ayların ilki olan Recep’in ilk Cuma (Regaip Kandili) gecesi başlar 40 gün devam edermiş. Doğu Karadeniz’in hemen bütün şehirlerinden, Erzurum ve Bayburt’tan, hatta Tekirdağ ve Adapazarı’ndan gelip halvete girenler olurmuş. Halvete giren müritler, bu müddet içinde oruç tutar ve caminin içinde kalırlar, halvetin nihayetinde, civar bölgelerden de gelen cemaatin, hoca ve ehl-i tarîk insanların iştirakiyle bir dua merasimi düzenlenirmiş.