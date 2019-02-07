'Hacı' Muharrem, Tunç Soyer'le rakı masasında
Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de giden Muharrem İnce, İzmir adayı Tunç Soyer'le birlikte rakı sofrasına oturdu. İnce, çirkin fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.07 Şubat 2019 Perşembe 08:06
CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e destek ziyareti gerçekleştirdi.
Tunç Soyer ile birlikteyiz
Muharrem İnce, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'le birlikte Ödemiş’teyiz. Ödemiş Belediye Başkan Adayımız Mehmet Eriş’e başarılar diliyorum. Birlikte Başaracağız." dedi
"İzmir'de 30 ilçenin hepsi CHP'den olmalı"
İnce yaptığı ziyarette, seçim hakkında konuştu. Yaptığı konuşmada "İzmir’de 30 ilçeden 8’i AK Parti'de, 30 ilçeyi de biz kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ