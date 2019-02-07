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'Hacı' Muharrem, Tunç Soyer'le rakı masasında

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de giden Muharrem İnce, İzmir adayı Tunç Soyer'le birlikte rakı sofrasına oturdu. İnce, çirkin fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

07 Şubat 2019 Perşembe 08:06
'Hacı' Muharrem, Tunç Soyer'le rakı masasında

CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e destek ziyareti gerçekleştirdi.

Tunç Soyer ile birlikteyiz

Muharrem İnce, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'le birlikte Ödemiş’teyiz. Ödemiş Belediye Başkan Adayımız Mehmet Eriş’e başarılar diliyorum. Birlikte Başaracağız." dedi

"İzmir'de 30 ilçenin hepsi CHP'den olmalı"

İnce yaptığı ziyarette, seçim hakkında konuştu. Yaptığı konuşmada "İzmir’de 30 ilçeden 8’i AK Parti'de, 30 ilçeyi de biz kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:06
  1. İzmir
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. rakı masası

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  • Yusuf canYusuf can32 dk önce
    Siz yanlış anlamışsınızdır o Efese gidip hacı olanlardan,bu partinin yüzde doksanı aynı he bazen bira olarak rakı olarak birbirlerine ters dusselerde anlaştıklarını konunin en başında Allah'ın haram kıldığı he şeye bunlar helal gözüyle bakıyorlar,nede olsa cehenneme odun lazim

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