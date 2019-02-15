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Kılıçdaroğlu seçimler yaklaştıkça 'dindar' görüntüsü vermeye başladı

Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça CHP dindar vatandaşlara şirin gözükmek adına İslami görüntüye bürünmeye başladı. CHP'nin, yerel seçimlerde yarışacak adaylar için hazırladığı Radikal Sevgi Kitabı'na ön söz yazan Kemal Kılıçdaroğlu, besmelenin öneminden bahsetti.

15 Şubat 2019 Cuma 09:22
Kılıçdaroğlu seçimler yaklaştıkça 'dindar' görüntüsü vermeye başladı

31 Mart 2019'da yapılacak seçimlere 1.5 ay kala partiler, son hazırlıklarını yapıyor. Adaylarını belirleyen partiler, propaganda hazırlıklarını da tamamladı.

"Mümin en az yüz kere besmele çeker"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP'nin, yerel seçimlerde yarışacak adaylar için hazırladığı Radikal Sevgi Kitabı'na, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ön söz yazdı. Kılıçdaroğlu ön sözde besmelenin hikmetinden de bahsetti.

Kitapta o satırlar, şu ifadelerle yer aldı: "Bir mümin günde en az yüz kere besmele çeker. Besmelenin Türkçesi ‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla’ demektir. Esirgemek ve bağışlamak insanı yüceltir ve Allah’a yaklaştırır."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:22
  1. CHP
  2. Radikal Sevgi Kitabı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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