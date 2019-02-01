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Hacı Harun Ekşi Camisi'nin hizmete açılışı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen:- "Bizler Üsküdarlılar olarak son 5 yılda 63 tane camimizi yeniden ibadete açtık, yeniledik"

01 Şubat 2019 Cuma 16:29
Hacı Harun Ekşi Camisi'nin hizmete açılışı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizler Üsküdarlılar olarak son 5 yılda 63 tane camimizi yeniden ibadete açtık, yeniledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'de konuşma yapan Türkmen, bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Cumhurbaşkanımızın çok güzel hatıralarının olduğu bir mahallede bir muhitte namaz kıldığı, komşularıyla buluştuğu bu caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle bir aradayız." diye konuştu.

Merhum Hacı Harun Ekşi ile bir yağmurlu günde caminin temelini attıklarını kaydeden Türkmen, "Kendilerinin ömrü vefa etmedi açılışına ama... Bizler Üsküdarlılar olarak son 5 yılda 63 tane camimizi yeniden ibadete açtık, yeniledik. Üsküdarımızda yaklaşık 200 tane camimiz var. İnşallah kalanları da yenilemek nasip olur." dedi.

Harun Ekşi'nin oğlu iş insanı Mahmut Ekşi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımından duyduğu onuru dile getirerek teşekkür etti.

Ekşi, rahmetli babasının Ramazan Bayramı'nın 1. günü vefat ettiğini belirterek, "Bir gün önce kontrolünde profesör kontrol ediyor. Kontrolünü bitirdi. Doktorun ellerini eline aldı babam 91 yaşında. 24 Haziran'da seçim var. Profesörün ellerini eline aldı 'Oğlum ne yapacağız seçimde? Oğlum var mı Tayyip'ten daha iyi bir adam?' O zaman Tayyip Beyi destekleyeceğiz' dedi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:29
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hacı Harun Ekşi
  3. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

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