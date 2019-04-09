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Seçim 2019 Sayfası

Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri yeniden 16 Ağustos’a alındı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Hacıbektaş Belediye Başkanlığına seçilen Arif Yoldaş Altıok başkanlığında düzenlenen ilk belediye meclis toplantısında Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri, yeniden 16 Ağustos tarihine alındı.

09 Nisan 2019 Salı 10:15
Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri yeniden 16 Ağustos’a alındı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Hacıbektaş Belediye Başkanlığına seçilen Arif Yoldaş Altıok başkanlığında düzenlenen ilk belediye meclis toplantısında Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri, yeniden 16 Ağustos tarihine alındı.


Hacıbektaş Belediyesi tarafından Hacıbektaş Veli Anma ve kültür sanat etkinlikleri 2017 yılından itibaren Ekim ayında yapılmasının kararlaştırılmasının ardından kamuoyundan birçok tepki gelmiş ancak dönemin belediye başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu bu kararından vazgeçmemişti. 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından CHP’den Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilen Arif Yoldaş Altıok başkanlığında 8 Nisan Pazartesi günü yapılan ilk belediye meclis toplantısında 53 yıldır 16-18 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Hacı Bektaş Veli Anma ve kültür sanat etkinlikleri yeniden Ağustos ayına alındı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok açıklamasında, “Çok değerli Hacıbektaş dostları, hepimizin bildiği üzere ilçemizle özdeşlemiş olan ve 53 yıldır 16-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri iki yıl önce belediye meclisinin aldığı karar doğrultusundaetkinliklerin tarihi Ağustos ayından Ekim ayına alınmıştı. Geçtiğimiz iki sene yani 2017-2018 yıllarında Hacı Bektaş Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Kamuoyundan oldukça tepki alan bu uygulamayı 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Hacıbektaş Belediye Başkanlığına seçilen şahsım ve 9 belediye meclis üyesi çalışma arkadaşlarımızla 8 Nisan 2019 günü gerçekleştirdiğimiz ilk belediye meclis toplantısı sonucu oy birliğiyle aldığımız belediye meclis kararıyla Hacı Bektaş Veli Anma ve kültür sanat etkinlikleri geleneksel tarihine yani 16-18 Ağustos 2019 tarihine alınmıştır. Bu vesileyle 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 56.ulusal 30.uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine tüm Hacı Bektaş Veli dostları davetlidir. Sizleri yeniden 16-18 Ağustos tarihlerinde aramızda görmekten ve ilçemize mihman etmekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:15
  1. sanat
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