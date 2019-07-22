0553 313 94 23

Hacı Bayram’da detaylı temizlik

Altındağ Belediyesi, Hacı Bayram Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
Hacı Bayram’da detaylı temizlik

Altındağ Belediyesi, Hacı Bayram Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı düzenlediği Halk Günleri’nde kendisine gelen talepleri anında çözüme kavuşturuyor. Hacı Bayram Mahallesi’nde oturan Ayşe Çelik’in mahallesinde temizlik yapılması yönündeki talebi üzerine harekete geçen ekipler, dar sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 15 personel, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiren ekipler, yolları ve çöp noktalarını yıkadı. İlaçlama ekipleri de haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Boş alanlardaki çimleri de biçen ekipler kötü görüntünün önüne geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi mahalledeki ara sokaklar, temiz bir görüntüye kavuştu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren Hacı Bayram Mahallesi sakini Ayşe Çelik, “Başkanımız Asım Balcı’dan Halk Günü’nde temizlik yapılması yönünde bir talebimiz oldu. Sağ olsun hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını ekipler gerçekleştirdi. Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Talepleri tek tek dinliyoruz”


Gelen şikâyet ve talepleri dikkate alarak çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Düzenlediğimiz Halk Günü ve Mahalle Buluşmaları’nda vatandaşlarımızın bizden taleplerini tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Hacı Bayram Mahallesi’nde temizlik talebi de gelir gelmez ekiplerimize bilgi vererek bölgeye yönlendirdik. Mahallemizde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. İlçe genelinde çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam ediyor. Vatandaşlarımızın temiz bir Altındağ’da yaşamaları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
    1. Batman'da bir tırda yapılan aramada..
    2. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Gölbaşı’nda virajı alamayan Tır yan..
    5. Sınavsız yerleştirmenin birinci..
    6. AB'ye kritik Türkiye uyarısı! ‘Ya konu..
    7. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik..
    8. LYS tercih sonuçları son dakika MEB..
    9. Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi
    10. Hacı Bayram’da detaylı temizlik
    11. LGS yerleştirme sonuçlarına göre,..
    12. GÜNDEM / 22 Temmuz 2019
    13. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    14. ’Allegra Ensemble’ grubu..
    15. En organik pazar
    16. ’Finlandiyalı Heidi’ sokak..
    17. Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor
    18. İsrail güçleri Batı Şeria'da 19..
    19. Aydın’daki korkutan yangın kontrol..
    20. Yurtta hava durumu
    21. Araç sahipleri dikkat! Bu gece..
    22. Bodrum’da lüks cipi havlu ile..
    23. TÜBİTAK müjdeledi! Koruma alınacak
    24. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler..
    25. ’Mavi tişörtlü’ ortaya çıktı
    26. Fatih Terim ön libero için çağrı yaptı!
    27. TÜBİTAK koruma alacak
    28. Tarım ve Orman Bakanlığında görevden..
    29. Sivasspor’dan Alper Potuk atağı!
    30. Kara yollarında durum
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!