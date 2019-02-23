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Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen programla Hacı Bayram-ı Veli anıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:04
Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen programla Hacı Bayram-ı Veli anıldı.


“Çokluktan Birliğe Hacı Bayram-ı Veli” isimli programda konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, “Yaşadıkları süre zarfınca eylem, söylem, düşünce ve duruşlarıyla çevresindekileri etkileyen ve sohbetleri ile onları kendilerine bağlayan büyük zâtlar, ölümlerinden sonra da bugün burada gördüğünüz gibi geride bıraktıkları eserleriyle ve kendilerine bağlılık hissi içinde olanlara hitap etmeye devam ederler” dedi.


Rektör Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Kadim insanlık tarihinin ürettiği zengin müktesebatın ana referans kaynaklarını da bu düşünce insanları ile onların hayat verdiği ve çoğunlukla kendi isimleriyle anılan felsefi sistemler oluşturur. Bizim medeniyet tarihimiz de bu anlamda çok zengin bir geçmişe, çok zengin bir mirasa sahiptir. Bizim medeniyet tarihimizde, bizim kültürel ve coğrafi havzamız içinde yetişmiş ve fakat ürettikleri müktesebat ve sergiledikleri örneklik ile insanlığa mal olarak evrensel bir değer haline gelmiş çok sayıda ismimiz vardır. Bir çırpıda sayabileceklerimiz Mevlâna, Yunus, Hacı Bektaş Veli ve daha nicesi, ki bunlardan kuşkusuz en önemlilerinden biri de Hacı Bayram-ı Veli’dir.”


Rektör Tekin, “Hacı Bayram-ı Veli mizacıyla, tavrıyla, ilkeleriyle, sohbetiyle Anadolu’nun göz bebeği Ankara’nın kandili olmuş, ışık saçmış, maddi, manevi aydınlanmayı sağlamış, adeta Ankara’nın hamisi olarak onu korumaya almıştır. Bugün dahi Hacı Bayram’ın bu manevi çemberini canlı bir şekilde hissetmemiz, hissettirmemiz mümkündür” ifadelerini kullandı.


Tekin, Hacı Bayram-ı Veli’nin Türkçe şiirler yazdığını, sohbetlerini Türkçe yaptığını ve Gülşen-i Raz ve Lema’atı Türkçe’ye çevirterek okuttuğunu dile getirerek, “Bu sözümü ârif anlar, cahiller bilmeyüp tanlar’ diyen Hacı Bayram-ı Veli cehalete karşı savaşmış; üslubu itibarıyla sade olan ve fakat anlamı itibarıyla oldukça derin manalar taşıyan şiirleriyle gönüllerimizi aydınlatmıştır. Bugün burada bunlardan birkaçı ile birlikte olacağız” şeklinde konuştu.



“O, üniversitemize de adını veren, medeniyetimizin ve insanlığın büyük bir değeridir”


Rektör Tekin, “O, üniversitemize de adını veren, medeniyetimizin ve insanlığın büyük bir değeridir. Onun gelecek nesillere layık-ı veçhile anlatılması için elimizden gelen çabayı ve hatta daha fazlasını göstermekle mükellefiz. Biz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak bu hususta üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğimizi burada bir kez daha taahhüt ediyoruz” dedi.


Rektör Tekin, “Hiç kuşkunuz olmasın ki, bu devraldığımız isim, devraldığımız mirası biz üniversite olarak azim ve kararlılıkla taşıyacağız ve nihayete erdireceğiz” ifadelerini kullandı.


Programda konser ve şiir dinletisinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:04
  1. sergi
  2. konser
  3. kültür

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