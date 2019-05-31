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Hacı Bahattin Arslan Camii ibadete açıldı

İnegöl’de hayırsever Bahattin Arslan tarafından yaptırılan bin 300 kişilik İKSS Hacı Bahattin Arslan Camii, ibadete açıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
Hacı Bahattin Arslan Camii ibadete açıldı

İnegöl’de hayırsever Bahattin Arslan tarafından yaptırılan bin 300 kişilik İKSS Hacı Bahattin Arslan Camii, ibadete açıldı.


İnegöl Küçük Sanayi Sitesinde Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan boş alanda hayırsever Bahattin Arslan tarafından 2017 yılında yapımına başlanan İKSS Hacı Bahattin Arslan Camii, bugün ibadete açıldı. Cuma namazı öncesi düzenlenen caminin açılış törenine; Kaymakam Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, İnegöl Müftü Vekili Dr. Ömer Faruk Atan, AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İKSS Yönetim Kurulu Başkanı Tandoğan Taner ile işadamları ve vatandaşlar katılım gösterdi.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bugün güzel bir günde güzel bir ibadethanenin de açılışını gerçekleştireceğiz. Kadir Gecenizi de kutluyorum. Şehrimizde yeni bir cami açmanın şerefine nail oluyoruz. Bizim için ibadethaneler kıymetlidir lakin içlerini de doldurmak gerekir. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl doldurduğu camileri gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Katkı veren, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize, sanayimize yakışan bir eser oldu” diye konuştu.



“Hedefi yüzde 100 vurdu”


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. İnegöl Belediye Başkanıydım. Bahattin ağabey bir gün belediyeye gelip cami yaptırmak istediğini söyledi. Cami yaptırmanın ciddi masraf olduğunu söyledim, ‘O zamanlar bir fayda maliyet analizi yapalım’ dedim, nerede ihtiyaç olduğuna dair. Kendisi de zaten araştırmasını yapmış. Bölge olarak da yüzde 100 hedefi vuran bir yerde camimiz bugün tamamlanarak hizmete açıldı. Bu bölge için bir ihtiyaçtı. Öncelikle planda bir değişiklik yapıldı. Sonra Bismillah deyip başladı ve bugün sizlerin hizmetinize sundu. Allah razı olsun” diye konuştu.


Son olarak kürsüden hitap eden Kaymakam Şükrü Görücü ise “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü camilerimiz, bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin en büyük göstergelerinden biridir. Camilerimiz bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin de sembolüdür. Neden? Lozan Barış Konferansında Yunanlılar ‘Edirne bizim’ dediğinde, daha bizimkiler cevap vermeden İngiliz delegesi çıkı diyor ki ‘Selimiye Camisi ne olacak’. İşte camiler bu kadar önemli” dedi.


Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle caminin açılışı gerçekleştirildi. Ardından cuma namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
  1. doğa

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