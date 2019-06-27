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Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’nden Eskişehirspor’a anlamlı destek

Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, 2019-2020 sezonunda Eskişehirspor’a destek olmak için kombine satın aldılar.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’nden Eskişehirspor’a anlamlı destek

Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, 2019-2020 sezonunda Eskişehirspor’a destek olmak için kombine satın aldılar. Eskişehirspor Başkanı Osman Taş da H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, öğretmenlerine ve idarecilerine satın aldıkları kombine biletler dolayısıyla teşekkür etmek için Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, yeni sezon için toplu halde kombine aldıklarını, öğrencilerine örnek olduklarını ve onların da kombine almaya başladıklarını dile getirerek; öğrencilerin, Eskişehir’in bir markası olan Eskişehirspor kombinesi almalarına öncülük etmek istediklerini dile getirdiler. Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Osman Taş da teşekkür etmek adına okula ziyaret gerçekleştirerek tüm okul ekibine teşekkür etti. Birlik olmanın çok güzel olduğunu vurgulayan Taş, Eskişehirspor adına mutlu olduklarını söyledi. Okul idarecileri ve öğretmenleri başkanın ziyaretinden çok memnun olduklarını ve yeni sezonda Eskişehirspor’un başarılı olmasını temenni ettiklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:14
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