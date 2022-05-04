Hacı adaylarına aşı uyarısı

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs salgınında dünyada ve Türkiye’de artık sona yaklaşılırken, uzmanlar rehavete kapılmadan, hastalık tamamen son bulana kadar bireysel tedbirlerin aksatılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ülkemizde vakaların binlerin altına düşmeye başlayacağı şu günlerde özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların salgının başladığı ilk günlerde olduğu gibi bireysel tedbirlerini aksatmaması, eksik aşısı olanların da mutlaka milli aşı TURKOVAC ile aşılarını tamamlamalarını öneriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da Akit aracılığıyla özellikle hac ve ümre ziyareti için yurtdışına çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Hacı adayları aşılarını tamamlasın

Vatandaşların da en çok merak ettiği ‘Normalleşme sonrasında aşı olmaya devam edecekmiyiz? Maske zorunluluğu kalksa da maske kullanmalı mıyız? Pandemi tekrar gelir mi?’ gibi soruları da cevaplayan Prof. Dr. Özkaya, şunları söyledi: “Pandemi ülkemizde özellikle 2020 yılı hac döneminde patladı. Kutsal topraklardan gelen vatandaşlarımızı, ülkeye ayak basar basmaz yurtlarda karantinaya aldık. Ama karantina sonrası da virüsün ‘lanet dönemi’ dediğimiz, hacdan dönenleri ziyaret edenlerin virüs kapmasıyla hastanelerimiz dolmuştu. Şimdi hac dönemi tekrar başlayacak ve özellikle yaşlı hacı adaylarımızın eksik aşılarını tamamlamaları çok önemli. Toplu yerlerde kesinlikle maske takmalarını öneriyoruz. Pandemi geriledi ancak bitmedi, hastalık ve virüs kaybolmadı ve halen az da olsa bulaşmaya devam ediyor. Bu yüzden özellikle hacı adaylarımızın hac öncesi ve hac sırasında kendilerini korumaları çok önemli.”

Turkovac olun

Koronavirüse karşı savaşta en güçlü silahın hâlâ aşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti; “Aşıdan önce bizi en çok koruyan maskeydi. Aşı ile kritik hasta ve ölen sayısında ciddi azalmalar oldu. Aşı bizi virüsün bulaşmasından korumadı ama virüsün ölümcül etkisinden korudu. Halkımız etkin aşılama ile yasakların da kalkmasıyla ‘sürü bağışıklığı’ dediğimiz yeterli sayıda kişinin aşı olma ya da hastalığı geçirip atlattıktan sonra salgına karşı dirençli hale gelmesiyle pandeminin de sonuna geldik. Peki aşı olmaya devam edecek miyiz? Şu an virüsün ölümcül etkisi azaldığı için daha önce Biontech ile aşılarını tamamlamış olan vatandaşlarımızın artık Biontech olmalarına gerek yok. Riskli grup dediğimiz yaşlı ve kronik hastalar, son aşılarının üstünden zaman geçtiyse yerli aşımız TURKOVAC ile aşılarını olabilir. Şu an vaka sayısı çok az olduğu için toplu ve tüm yaş gruplarının aşılanmaları için vaka sayısındaki artış bekleniyor. Bayram ve hac sonrası vaka artışındaki hareketliliğe göre tekrar toplu aşı olup olmayacağımıza karar verilecek.”