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Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle ibadet edecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayları "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" projesi kapsamında çevre bilinci konusunda bilgilendirilecek- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan:- "2019 haccını çevreye duyarlı, çevreci ve yeşil bir hac yapmak için canla başla çalışacağız"- "Hacılarımızın konaklamış olduğu otellerde, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ama özellikle Arafat meydanında hacılarımızın konaklayacağı yerlere atık kutuları oluşturacağız"- "Hacı adaylarının kullandığı pet şişeleri kutucuklara atmasını sağlayarak çevreye daha duyarlı bir hale getireceğiz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle ibadet edecek

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayları, "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" projesi kapsamında çevre bilinci konusunda bilgilendirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin, Diyanet İşleri Başkanlığında "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" temasıyla uygulanması çalışmaları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı iş birliğince bu yıl hac organizasyonu kapsamında çevre kirliliği konusunda önlemler alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca çevreci bir hac organizasyonu amacıyla daha önce özellikle Arafat'ta çevre temizliğine yönelik tedbirler alındığını, bu yıl ise uygulamanın daha çok geliştirileceğini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye'de uygulamanın altyapı çalışmasının oluşturulduğunu bildiren Bircan, "'Sıfır Atık-Sıfır İsraf' projesi çerçevesinde hacılarımızın konaklamış olduğu otellerde, bulunmuş olduğu mekanlarda, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ama özellikle Arafat meydanında hacılarımızın konaklayacağı yerlere atık kutuları oluşturacağız." dedi.

Başkanlığın hacı adaylarına hac ibadeti esnasında pet şişe su verdiğini aktaran Bircan, "Hacı adaylarının kullandığı pet şişeleri kutucuklara atmasını sağlayarak çevreye daha duyarlı bir hale getireceğiz. 'Çevreci bir hac' demekten kastımız bu." şeklinde konuştu.

- "Televizyon kanallarında sürekli yayınlayacağız"

Suudi Arabistan makamlarınca projeye destek verileceğini ifade eden Bircan, çevreci bir hac ibadetinin farkındalığını oluşturmak amacıyla afişler asılacağını ve otellerin girişinde bilgilendirme panolarının yer alacağını belirtti.

Bu kapsamda sinevizyon hazırlandığını kaydeden Bircan, şunları söyledi:

"Görevli eğitimlerimizde hazırlamış olduğumuz sinevizyonu gösterdik. Mekke ve Medine'de otellerimizin içerisindeki televizyon kanallarında bunu sürekli yayınlayacağız. Kafilelerle tanışma toplantılarında kafile başkanlarımız yine bu sinevizyon vasıtasıyla bilgilendirme yapacak. İnşallah 2019 haccını çevreye duyarlı, çevreci, yeşil bir hac yapmak için canla başla çalışacağız."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. "Sıfır Atık-Sıfır İsraf"
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan
  4. Hac ibadeti

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