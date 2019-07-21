Hacı Adayları Sarıkamış’tan Yola Çıktı Kutsal toprakları ziyaret için ihacı adayları Kars’ın Sarıkamış ilçesinden yola çıktı.

Kutsal toprakları ziyaret için ihacı adayları Kars’ın Sarıkamış ilçesinden yola çıktı.

İlk hacı adaylarının uğurlanması için ilçede Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik’in katılımlarıyla hacı adayları yolcu edildi. Aileleriyle ile vedalaşan hacı adayları oldukça heyecanlıydı.

Kaymakam Recep Koşal, kutsal topraklar için yola çıkan tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, hacı adaylarını uğurladı. Çelik, “Manevi iklimin en çok yaşandığı Haç görevi, hayatımızda çıkmış olduğumuz e önemli yolculuklardan biridir. Rabbim Hacca gitmek isteyen tüm kullarına nasip eylesin. Hacı adaylarından en büyük isteğimiz bizleri dualarında unutmamalarıdır. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul etssin. Yolları açık olsun” dedi.

Hacı adayları kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek.

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