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Hacı adayları Malatya’dan dualar ile uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara yolculuğa çıkan Malatyalı Hacı adayları dualarla uğurlandılar.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
Hacı adayları Malatya’dan dualar ile uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara yolculuğa çıkan Malatyalı Hacı adayları dualarla uğurlandılar. Hacı adaylarını uğurlamaya katılan Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da bu heyecana ortak oldular.


Malatya’dan kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Sümer Camii yanında uğurla töreni düzenlendi. Törene katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Müftüsü Veysel Işıldar hacı adaylarının heyecanlarına ortak oldular.


Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hacı adaylarından Türkiye’nin birliği ve beraberliği için dua etmelerini isteyerek, “Ülkemiz üzerinde çokça oyunlar oynanıyor. Bu ülkeyi parçalamak ve bu milleti birbirine kırdırmak için çokça planlar yapılıyor, çokça tuzaklar yapılıyor” dedi.


“Ne mutlu o güzel mekanlara gidenlere” diyen Güder, “Ne mutlu ki o en güzele misafir olanlara, Yüce Rabbime misafir olanlara ve bu misafirliği layığı ile hakkı ile yerine getirenlere. Yüce Rabbinize misafir olmuşsunuz ve siz nasıl en kıymetliye misafir olduğunuzda, nasıl davranmanız gerekiyorsa o hissiyatı yaşamanızı ve o hissiyatta orayı ziyaret etmenizi sizden istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, “Yapılacak ibadetlerin ve duaların İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dualarınız insanlığın huzuru ve barışı için olsun. Hac ibadetini yaparken sizlere kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah” dedi.


Hacı adaylarının yaşadığı heyecanı kendisinin de önceden yaşadığını dile getiren Çınar, “İnşallah gidip geldikten sonra oranın maneviyatını güzel bir şekilde devam ettireceğinize eminim. Her günü değil her saati ve her anı çok iyi değerlendirin, çünkü hiç unutamayacağınız çok anlamlı vakitlerden geçeceksiniz. Allah’ın izniyle, Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü mübarek topraklara, kıblemize, Kâbe’mize kutlu bir yolculuk yapacaksınız, o mübarek havayı teneffüs edeceksiniz, namazlarınızı eda edeceksiniz. Her yıl milyonlarca Müslüman kardeşimizin bir araya gelip hac farizasını yerine getirdiği, istişare ettiği Mekke’de, Medine’de biz Müslümanlar için özel yerler bulunmaktadır. Âlemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed başta olmak üzere Peygamberlerin ve sahabelerin yaşadığı, nefes aldığı, izlerinin bulunduğu o eşsiz güzellikte ki mekânları görmeyi Rabbim herkese nasip etsin, kutsal topraklarda inşallah ülkemiz için tüm insanlık için dua eder ve hayırlısıyla dönersiniz." diye konuştu.


Konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan dua sonrası hacı adayları uğurlandı. Başkan Güder ve Çınar’da hacı adaylarını uğurlamak için otobüslere çıkarak tek tek hayırlı yolculuklar dileyip, kırmızı gül hediye ettiler.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
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