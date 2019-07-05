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Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 08:41
Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.


2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Erzincan-1. kafile hacılar için tanışma ve bilgilendirme toplantısının ilki, İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı.


Toplantıya İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kafile görevlileri ve hacı adayları katıldı.


Toplantıda, Müftü Mehmet Emin Çetin, Kafile Başkanı Serdar Buğday ve kafile görevlileri, hacı adaylarına yolculuk öncesi yapılacak hazırlıklar, hac ve umre ibadeti hakkında bilgiler verdi.


Kafile görevlilerinin samimi bir ortamda hacı adaylarıyla yakinen tanışmalarının sağlandığı toplantı, grup görevlilerinin kendi gruplarında yer alan hacı adaylarıyla tek tek tanışmalarıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:41
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