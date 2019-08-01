0553 313 94 23

Hacı adayları dualarla uğurlandı

Bilecik’ten hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
Hacı adayları dualarla uğurlandı

Bilecik’ten hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.


Cumhuriyet Meydanında İl Müftülüğü tarafından organize edilen 2019 yılı hacı adayları uğurlama törenine, Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Müftüsü Necati Akkuş, hacı adayları ve yakınları katıldı.


"Mübarek topraklarda inanan insanlar için dua edin"


Hacı adaylarını yalnız bırakmayan Vali Şentürk, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, mukaddes bir yolculuğa çıktıklarını ve orada yalnız olmayacaklarını ifade ederek, kutsal toprakların Müslümanların kardeşliğini en güzel şekilde yaşayabileceği yer olduğunu söyledi. Şentürk, "Mahşerin bir provasını yapacağınız çok mukaddes bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlam yolculuğunuzu kolay kılsın inşallah. Mümkün mertebe özellikle Kabe’ye gidin oturun, otelde oturmayın. Siz bir kafilesiniz. Birbirinize yardımcı olunuz. Hac bir sabır işi. Mevlam sabrınızı geniş eylesin. Haccınızı ve dualarınızı kabul eylesin. Allah kolaylıklar versin. Heyecanınız çok yüksek. Mübarek topraklarda inanan insanlar için dua edin. Orası Mevlam’ın huzuru. Mevlam bütün duaları kabul eder. Dualarınızda memleketimizi ve mazlumları unutmayın. Herkese her fırsatta dua ederek haccınızı zenginleştirin inşallah" dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Gürses ise; güzel bir yolculuğa çıktıklarını anımsatarak, ’’Çıktığınız bu kutsal yolculuk hayırlı ve bereketli yolculuk. Cenab-ı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin. Gittiğiniz kutsal mekanlarda bizlere de dua edin, Peygamber efendimize selamlarımızı götürün" ifadesinde bulundu.


İl Müftüsü Akkuş ise, bu zamana kadar çok yolculuklar yaptıklarını ve misafirliklerde bulunduklarını ama bu yolculuğun hakka doğru olan bir yolculuk olduğunu belirterek, ’’Bu yolculuk hac yolculuğu, bu yolculuk kainatın kalbine olan yolculuk. Mukaddes bir beldeye gidiyorsunuz. Kainatın efendisi Peygamber efendimizin doğduğu, büyüdüğü, ilahi rabbi andığı İslam’ın meşret ettiği mukaddes beldelere gidiyorsunuz. Attığınız adımlarda Peygamber efendimizin izlerini bulacaksınız. Bu yolculuğun hayatınızın son yolculuğu olduğunun şuuru içerisinde olmanızı ümit ediyorum.’’ diye konuştu.


Yapılan duaların ardından hacı adayları ilahiler eşliğinde yolcu edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    1. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    2. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    3. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    4. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    5. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    6. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    7. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    10. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    11. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    12. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    13. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    14. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    15. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    16. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    17. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    18. Adana polisi fidyecileri yakalayıp..
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun..
    21. HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı
    22. Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya..
    23. Yaralı olduğu halde telefonu elinden..
    24. Bayram öncesi hız, emniyet kemeri ve..
    25. Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti
    26. CHP'lİ belediyeden skandal mobing!..
    27. Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta..
    28. Binali Yıldırım gençlerle buluşmak..
    29. Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev..
    30. Tümbüldek’te termal turizm hamlesi
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'