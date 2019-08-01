Hacı adayları dualarla uğurlandı

Bilecik’ten hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanında İl Müftülüğü tarafından organize edilen 2019 yılı hacı adayları uğurlama törenine, Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Müftüsü Necati Akkuş, hacı adayları ve yakınları katıldı.

"Mübarek topraklarda inanan insanlar için dua edin"

Hacı adaylarını yalnız bırakmayan Vali Şentürk, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, mukaddes bir yolculuğa çıktıklarını ve orada yalnız olmayacaklarını ifade ederek, kutsal toprakların Müslümanların kardeşliğini en güzel şekilde yaşayabileceği yer olduğunu söyledi. Şentürk, "Mahşerin bir provasını yapacağınız çok mukaddes bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlam yolculuğunuzu kolay kılsın inşallah. Mümkün mertebe özellikle Kabe’ye gidin oturun, otelde oturmayın. Siz bir kafilesiniz. Birbirinize yardımcı olunuz. Hac bir sabır işi. Mevlam sabrınızı geniş eylesin. Haccınızı ve dualarınızı kabul eylesin. Allah kolaylıklar versin. Heyecanınız çok yüksek. Mübarek topraklarda inanan insanlar için dua edin. Orası Mevlam’ın huzuru. Mevlam bütün duaları kabul eder. Dualarınızda memleketimizi ve mazlumları unutmayın. Herkese her fırsatta dua ederek haccınızı zenginleştirin inşallah" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gürses ise; güzel bir yolculuğa çıktıklarını anımsatarak, ’’Çıktığınız bu kutsal yolculuk hayırlı ve bereketli yolculuk. Cenab-ı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin. Gittiğiniz kutsal mekanlarda bizlere de dua edin, Peygamber efendimize selamlarımızı götürün" ifadesinde bulundu.

İl Müftüsü Akkuş ise, bu zamana kadar çok yolculuklar yaptıklarını ve misafirliklerde bulunduklarını ama bu yolculuğun hakka doğru olan bir yolculuk olduğunu belirterek, ’’Bu yolculuk hac yolculuğu, bu yolculuk kainatın kalbine olan yolculuk. Mukaddes bir beldeye gidiyorsunuz. Kainatın efendisi Peygamber efendimizin doğduğu, büyüdüğü, ilahi rabbi andığı İslam’ın meşret ettiği mukaddes beldelere gidiyorsunuz. Attığınız adımlarda Peygamber efendimizin izlerini bulacaksınız. Bu yolculuğun hayatınızın son yolculuğu olduğunun şuuru içerisinde olmanızı ümit ediyorum.’’ diye konuştu.

Yapılan duaların ardından hacı adayları ilahiler eşliğinde yolcu edildi.