Hacı adayları dualarla uğurlandı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesinde bulunan İlçe Müftülüğünden Ergeneli vatandaşları hac vazifelerine yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara yolladı.

Ergene İlçesinden 15 hacı adayı Hac vazifelerini yapmak üzere İlçe Müftülüğünde düzenlenen program ile kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının aileleri ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in de katıldığı programda dualar edilerek hacı adayları yolcu edildi.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Uğurladığımız hacı adaylarının görevlerini yerine getirip sağlık ve sıhhat içinde ülkemize dönmelerini, kutsal topraklara gitme özlemiyle yanan tüm Müslümanlara en kısa sürede nasip olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim” dedi.