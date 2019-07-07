Hacı adayları dualarla uğurlandı

Giresun’un Espiye ve Yağlıdere ’den 2019 yılında Hacca gitmeyi hak kazanan 46 kişi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek için Espiye ve Yağlıdere ilçesinden bu yıl kutsal topraklara gidecekler için Espiye ve Yağlıdere uğurlama töreni düzenlendi. Kafile Başkanı Yağlıdere ilçe Müftüsü Fatih Sarıgül, kura sonucu hacca gitmeye hak kazananların çok şanslı olduklarını belirterek, hacda kendilerine verilen eğitime göre hareket etmelerini istedi.

Sarıgül, hacı adaylarının zorlanmadan ibadetlerini yerine getirmeleri ve sağlıkla dönmeleri için dua ettiklerini ifade ederek, "Onlar da inşallah bizler için vatanımız için, milletimiz için İslam alemi için kutsal topraklarda dua ederler. Rabbim hacı adaylarımızın yaptığı ve yapacağı ibadetleri kabul buyursun" dedi.

Kafile Başkanı Yağlıdere ilçe Müftüsü Fatih Sarıgül ve Din Görevlisi İbrahim Aydın başkanlığındaki hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adaylarından Mehmet Top ve Ali Cantürk,“Yıllardır dört gözle bugünü bekliyorduk. Mukaddes topraklara gidecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bu güzel duyguyu bütün Müslümanların yaşamasını gerektiğini belirterek, Allah gitmeyenlerde nasip eylesin" dediler.

Hacı adayları, aileleri ve yakınları ile vedalaşarak Ordu hava alanından kutsal topraklara hareket ettiler.