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Hacı adayları dualarla uğurlandı

Alaçamlı hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:02
Hacı adayları dualarla uğurlandı

Alaçamlı hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Alaçam’dan hac farizası için kutsal toraklara gidecek hacı adayları için öğlen namazı sonrası İlçe Müftülüğü tarafından Şadibey Cami önünden uğurlama töreni düzenledi.İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri tarafındanKur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşanİlçe Müftüsü Mehmet Süsün,hacı adaylarına kutsal topraklarda geçirdikleri her saati, her anı çok iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Süsen,”" 17 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Sayıları kaç olursa olsun hacca giden vatandaşlarımız ilçemizi temsilen yolculuğa çıkıyorlar. Bundan dolayı onlara dua ediyoruz. Sağlık ve huzur ile gidip gelmelerini diliyoruz.Bu kutsal yolculuktan sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dönmenizi, sevdiklerinize kavuşmanızı ve yapacağınız hac ibadetinin şimdiden makbul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarınız insanlığın huzuru ve barışı için olsun. Hac ibadetini yaparken sizlere kolaylıklar diliyorum”dedi.


Samsun-Çarşamba Havalananına Yakınlarıyla gelen hacı adayları bilet işlemlerinden sonra uçaklarının kalkacağı saate kadar heyecanlı bir bekleyişe geçtiler. Oldukça heyecanlı olduklarını ifade eden hacı adayları, çok güzel duygular yaşadıklarını söylediler. Kutsal yerleri görmek için sabırsızlanan hacı adayları, vatan ve millet için dua edeceklerini ifade ettiler. Bu duygunun kelimelerle anlatılamayacağını belirten hacı adayları, hac ibadetinin herkese nasip olması temennisinde bulundular.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:02
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