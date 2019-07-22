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Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kilis’te, kutsal topraklara gidecek hacı adayları, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kilis’te, kutsal topraklara gidecek hacı adayları, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.


Hac görevini yapmak için kutsal topraklara gidecek 95 hacı adayı için Hacı Cümbüş Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları, yola çıkmadan önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasının huzuru için dua etti.


Kilis’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 95 hacı adayından oluşan 4. kafile İl Müftülüğünün düzenlediği programla dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Programa İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kafile başkanı Polateli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, Bayan İrşad görevlisi Tuba Altuncu, din görevlileri Abdurrahim Seyrekbasan, Tahir Karakuş ve İl Müftülük görevlileri katıldı. Yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarının oldukça heyecanlı oldukları görüldü. Programda hacı adayları ile uğurlamaya gelen yakınları arasında duygulu anlar yaşanırken, bazı hacı adaylarının da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.


“Hac yolculuğu sıradan bir yolculuk değildir”


Uğurlama töreninde hacı adaylarına hitaben bir konuşma yapan Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, hac yolculuğunun sıradan bir yolculuk olmadığı gibi gidilen mekanında sıradan bir mekan olmadığının belirterek, “Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin tecelli ettiği ve Allah adına yapılan ilk mabedin olduğu yere gidiyoruz. Mekke’ye gidiyoruz. Peygamberler şehrine gidiyoruz. Bütün Peygamberlerimizin ayak izlerinin göz nurlarının olduğu şehre gidiyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin köyüne gidiyoruz. Sahabelerin ayak izlerinin ve göz nurlarının bulunduğu yere gidiyoruz. Semanın bir başka sema, toprağın bir başka toprak, havanın da bir başka hava ve tarihin de başka bir tarih olduğu Allah’ın, Resulünün ve Peygamberlerin övdüğü şehirlere gidiyoruz. Cenab-ı Hak bu gidişimizi mübarek eylesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
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