Hacı adayları, dualara uğurlandı Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.

Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.

Ahi Evran Camii önünde düzenlenen Hacı adaylarının uğurlama programına Vali İbrahim Akın da katıldı. Hacı adaylarıyla tek tek vedalaşan vehelallik isteyen Vali İbrahim Akın, Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuğa çıkan hacı adaylarının mukaddes yolculuklarının mübarek olmasını diledi.



İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından 126 hacı adayı sevdiklerinin göz yaşları ve duaları ile kutsal topraklara uğurlandı.

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