Hacı adayları dualar ile uğurlandı Sivas’ın Gürün ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek için Gürün’den yola çıkan 22 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ulu Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ”Yüce Allah, kutsal topraklara gitmeyi, bu mübarek mekanlarda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın.” Dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.