Hacı Abdullah Uçan kimdir? Hacı Abdullah Uçan nereli kaç yaşında? Hacı Abdullah Uçan görevi ne?

Resmi Gazete'nin 26 Şubat tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Atama kararlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan getirildi.

Hacı Abdullah Uçan kimdir?

Hacı Abdullah Uçan, 1978 yılında İstanbul’da doğdu (Aslen Gümüşhanelidir). İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul‘da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde Deprem Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını aldı. Ayrıca 6 yıl boyunca Karadeniz Teknik

Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı ve İnşaat Mühendisliği bölümünde çeşitli dersler verdi. Aynı üniversitede Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı alanında Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine naklen atama yolu ile geçiş yaptı. İstanbul Büyükşehir

Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde Bölge Mühendisliği, Bölge Şefliği, İmar Müdür Yardımcılığı ve vekâleten İBB İmar Müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul ilinin imar işleri ile ilgili mevzuatını oluşturan ‘İstanbul İmar Yönetmeliği’ hazırlık çalışmalarında bulundu.

Hacı Abdullah Uçan nerede çalıştı?

2009 yılı yerel seçimi akabinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesi’ne Teknik Başkan Yardımcısı olarak atandı. 9 yıl aralıksız devam eden görev süresi boyunca, Sultanbeyli İlçesinin uzun yıllardır süren mülkiyet sorunu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bizzat görev aldı. Ayrıca İlçe genelinde imar planı yapımı ve uygulamaları aşamalarında, örnek oluşturacak projeler gerçekleştirdi. Bununla birlikte; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerinden sorumlu olarak görev yapan Uçan, bu süreçte de birçok alt ve üstyapı hizmetinin İlçeye kazandırılmasında önemli görevler üstlenmiştir.

2018 yılı itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Uçan, halen Yer Bilimsel Etüt Dairesi, Harita ve Emlak Dairesi ve Yönetim Hizmetleri Daireleri ve Bağlı 14 şube müdürlüğünden sorumlu olarak görevine devam etmektedir.

Mühendislik unvanı yanında ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi‘ni bitirerek ikinci lisans eğitimi tamamladı. Uzun yıllardır imar, şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile şehir sosyolojisini ilgilendiren hususlarda teknik çalışmalar yapan ve birçok projenin içerisinde aktif görevler alan Uçan, hâlihazır da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 3. lisans eğitimine de devam etmektedir.

Gerek eğitim yaşamında gerekse görev süresi boyunca birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıflarda aktif görevler aldı. Hâlihazırda İlim Yayma Cemiyeti Sultanbeyli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şube Başkan Yardımcılığı, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim kurulu Üyeliği, Türk Kızılay’ı Sultanbeyli Şubesi Üyeliği (üç dönem şube başkanvekili) ile birlikte birçok kuruluşta aktif görev yaptı. Hacı Abdullah Uçan İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.