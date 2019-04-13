0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hacettepe - Yılport Samsunspor maçının ardından

Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 2-2 biten Hacettepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 17:45
Hacettepe - Yılport Samsunspor maçının ardından

Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 2-2 biten Hacettepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikada yediği golle 2 puanı Ankara’da bırakan kırmızı-beyazlılar, bitime 4 hafta kala Play-off şansını yükseltti. Karşılaşma sonrasında Başkan İsmail Uyanık ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmayı değerlendirdi.



Uyanık: “İddialı girdiğimiz sezonda maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi”


İddialı girdikleri sezonda hesaplarının şaştığını ifade eden Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “3 haftadır berabere kalıyoruz. Benim moralim Keçiörengücü maçında bozulmuştu. O maçı kazanmamız gerekiyordu. Takımın ve şehrin morali Sarıyer maçından sonra bozuldu. Artık Play-off’a hazırlanıyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Son ana kadar ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. İdareci olarak, üstümüze ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor. 24 saat futbolcularla bir arada kalacaksak, onu yapacağız. Futbolculara nasıl moral vereceğimizi, onlardan maksimum verimi nasıl alacağımızı düşüneceğiz. Kendimizi bunlara hazırlayacağız ve yaşayıp, göreceğiz. Ne iddialı konuşmaya gerek var. Çünkü iddialı girdiğimiz sezonda maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Hesaplarımız şaştı. Bu duruma geldik. Mücadeleyi bırakmayıp, sonuna kadar gideceğiz” dedi.



Taşdemir: “Bu yıkımı toparlayıp, Play-off’lara hazırlanmaya çalışacağız”


Bundan sonraki süreçte Play-off’lara hazırlanacaklarını belirten İsmet Taşdemir ise, “İlk yarıdaki oyun çok kötüydü. İkinci yarı çocuklar dirençlerini ortaya koydular ama tam kazandık derken yapamadık. Yapacak bir şey yok. An itibariyle tamamen bütün hazırlıklarımız Play-off üzerine olacak. Geçen hafta kalan maçlarımızı oynayalım demiştik ama bugün itibariyle bu birazcık daha netleşti. Çok üzgünüz. Bundan sonra bir an önce bu yıkımı toparlayıp, Play-off’lara en iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız. 2 haftadır son dakikada gol yiyoruz. Tamamıyla geri çekilelim diye de bir şey söz konusu değil. Maçın psikolojisi mi desem, kader kısmet mi desem bilemiyorum. 2 haftadır maçlar hiç istemediğimiz bir şekilde sonlandı maçlar. Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te sahte belge operasyonu: 2 gözaltı
    1. Gaziantep'te sahte belge operasyonu: 2..
    2. Bahçeşehir Koleji Kırklareli’de..
    3. Emniyetten 5 ilde 'taksitli fuhuş'..
    4. Vertigo nedir? Vertigo bir hastalık..
    5. Orhaneli Belediye Meclisi toplandı
    6. Avrupa Güreş Şampiyonası
    7. Bilecik de Rabia Naz için adalet istedi
    8. Somali’de iki ayrı çatışma: 6 ölü
    9. Ukrayna'nın Londra Büyükelçisinin..
    10. Tarihi Kent Koşusuna rekor ilgi
    11. Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı
    12. Otomobille çarpışan motosikletin..
    13. İnanılmaz patlama! Gaz kaçağını..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Beşiktaş ve Başakşehir’in 11’leri..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    18. Hakkari’de “Şehit Teğmen Özatak..
    19. Rabia Naz Vatan'ın ölümü
    20. “Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi”
    21. Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor:..
    22. MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
    23. Resmi belgede sahtecilik yapan 2 kişi..
    24. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde başkan..
    25. Çubuk'ta sokak köpeklerinin ölü..
    26. Afşin’de şarbon paniği
    27. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    28. Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki..
    29. Ağrı’da Quantum ve Motivasyon semineri
    30. Van’da Ağrı’yı temsil eden öğrenciler..
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti