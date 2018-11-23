Hacettepe ve Bilkent arasında sağlık alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitenin çok güçlü sağlık alt yapısına sahip olduğunu belirterek, Bilkent Üniversitesiyle yapılan iş birliği çerçevesinde, sağlık ve yüksek teknolojinin bir arada olacağını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri programı çerçevesinde, "Bilim Çalıştayı ve Stratejik İşbirliği" toplantısı düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Bilkent Üniversitesi ile 2017'de Ar-Ge iş birliği çerçeve protokolü imzalandığını hatırlattı.

Özen, Hacettepe-Bilkent Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Programı'nın, her iki üniversitenin araştırma altyapılarının ortak projelerde birlikte kullanılmasına imkan sağladığını belirterek, her iki üniversitenin araştırma merkezlerinin bu sayede araştırmacılar tarafından ortak kullanıldığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesinin çok güçlü bir sağlık alt yapısına sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özen, "Bizdeki sağlık bilimlerinin çok güçlü olması, Bilkent Üniversitesinin de fen ve mühendislik alanlarındaki araştırma altyapısının güçlü olması nedeniyle imzalanan protokolle bu iki gücü birleştirdik. İki üniversite arasında imzalanan protokol, diğer kamu üniversitelerine de örnek olmalıdır. Devletin kaynaklarını verimli kullanmak üzerinedir. Bugünkü temel de sağlık teknolojileri üzerinedir." diye konuştu.

- "İnsan sağlığında yeni buluşlar için başlangıç olacak"

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Şener ise Hacettepe Üniversitesinin hem insan gücü hem de altyapı anlamında büyük bir sağlık kampüsünün olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz, sağlık alanındaki birikimini teknoloji ile birleştirerek özellikle hastalık tanı ve tedavisinde kullanılabilir, ülkemizin bu yöndeki cari açığını azaltacak yönde yüksek teknolojili ürünler geliştirmek istiyor. Bunun için bizim mühendislik fakültelerimiz de işin içerisindedir. Bilkent ile var olan iş birliğimizi daha da güçlendirmek için bir platform oluşturduk. Buradaki hedefimiz, genç araştırmacıların multidisipliner iş birlikleridir.

İki üniversitenin iş birliğiyle Bilkent'in hizmet sundukları unsurlarda bizim araştırmacılarımız Bilkentliymiş gibi ücretlendirilecekler. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Biz de onlara sağlık alanında bilgi aktararak hem de proje birimimizden bir çekirdek fon sağlayarak onların proje geliştirmelerini sağlayacağız."

Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Akay da iki üniversite arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında büyük bir adım atıldığını belirterek, "Doğa bilimleri fizik, kimya, matematik, nanoteknoloji gibi bilgileri Hacettepe ile bir araya getirerek, insan sağlığında çok daha yeni buluşlara yardımcı olacak bilgileri ortaya çıkarmak için bir başlangıç yapılacak." dedi.