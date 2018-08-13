Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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