Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

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16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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