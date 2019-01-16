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Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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