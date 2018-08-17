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'Hac'da bu yıl Kral ve veliaht Prens taşlansın' kampanyası

Sosyal medyada başlatılan bir kampanyayla bu yıl Hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirirken Şeytan taşlamak yerine Suudi Arabistan Müslümanlara karşı ABD ile işbirliği yapan kukla liderleri Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı taşlamaları önerildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:19
'Hac'da bu yıl Kral ve veliaht Prens taşlansın' kampanyası

Dünya üzerinde zulüm gören Müslümanları desteklemek yerine ABD ve İsrail'e kucak açarak onların istediklerini yapan Suudi Arabistan Kralı Selman ve veliaht Prens Muhammed Bin Selman için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

'KRAL VE VELİAH PRENS TAŞLANSIN'

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafda Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın fotoğrafı konularak bu yıl onların taşlanması önerildi. Görüntüde sadece Yemen'deki çocuklar için bu iki kasaptan daha büyük şeytan olamaz denilse de, sosyal medya kullanıcıları 'Sadece yemenli çocuklar için değil, Filistinli çocuklar için de, Mısırlı çocuklar için de, Türkiye için de' gibi yorumlarda bulundu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:19
  1. kral selman
  2. Veliaht Prens Selman
  3. şeytan taşlama

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 20 dk önce
    Sadecetaşlanacak o İslamcı diktatörler yok Sisi ve diğerleri?
  • OsmanOsman26 dk önce
    Taşlansın Kral Salman ve veliahtı, Taşlansın Kral Salman ve ağababaları ABD ve madalya takan dostları,,,,,,
  • FERİT ÖZÇAMFERİT ÖZÇAM20 dk önce
    Bu teklifi kim yaptıysa ALLAH onun iki dünyasını aydınlık etsin. Kötüler için yaşasın CEHENNEM. İsrail ve Amerikadan korkan bu kral ve veliahtının sonu kaddafinin ve saddamıngibi olmalı. Kaddafi ve Saddam bunlardan daha yiğitti linç edilerek ölmeyi hak etmediler. ama bunlar hak etti. Müslümanın sermayesini gavura kullandıran uşaklara lanet olsun sabaha gebersinler İNŞAALLAH
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