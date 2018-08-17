'Hac'da bu yıl Kral ve veliaht Prens taşlansın' kampanyası

Dünya üzerinde zulüm gören Müslümanları desteklemek yerine ABD ve İsrail'e kucak açarak onların istediklerini yapan Suudi Arabistan Kralı Selman ve veliaht Prens Muhammed Bin Selman için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.



'KRAL VE VELİAH PRENS TAŞLANSIN'



Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafda Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın fotoğrafı konularak bu yıl onların taşlanması önerildi. Görüntüde sadece Yemen'deki çocuklar için bu iki kasaptan daha büyük şeytan olamaz denilse de, sosyal medya kullanıcıları 'Sadece yemenli çocuklar için değil, Filistinli çocuklar için de, Mısırlı çocuklar için de, Türkiye için de' gibi yorumlarda bulundu.

