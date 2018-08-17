'Hac'da bu yıl Kral ve veliaht Prens taşlansın' kampanyası
Sosyal medyada başlatılan bir kampanyayla bu yıl Hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirirken Şeytan taşlamak yerine Suudi Arabistan Müslümanlara karşı ABD ile işbirliği yapan kukla liderleri Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı taşlamaları önerildi.17 Ağustos 2018 Cuma 14:19
Dünya üzerinde zulüm gören Müslümanları desteklemek yerine ABD ve İsrail'e kucak açarak onların istediklerini yapan Suudi Arabistan Kralı Selman ve veliaht Prens Muhammed Bin Selman için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.
'KRAL VE VELİAH PRENS TAŞLANSIN'
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafda Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın fotoğrafı konularak bu yıl onların taşlanması önerildi. Görüntüde sadece Yemen'deki çocuklar için bu iki kasaptan daha büyük şeytan olamaz denilse de, sosyal medya kullanıcıları 'Sadece yemenli çocuklar için değil, Filistinli çocuklar için de, Mısırlı çocuklar için de, Türkiye için de' gibi yorumlarda bulundu.
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