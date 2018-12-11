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Hacca gitmeyi büyük bir heyecan ile bekleyenler için ön kayıtlar başladı

Yüreklerin bedenlerden önce gittiği kutsal topraklara 2019 Yılında ilk defa Hacca gitmek isteyenler için ön kayıt başvuruları 08 Aralık 2018 Cumartesi günü başlamış olup, 14Aralık 2018 Cuma günü kayıtlar sona erecektir.

11 Aralık 2018 Salı 19:49
Hacca gitmeyi büyük bir heyecan ile bekleyenler için ön kayıtlar başladı

Bu kutlu yolculuğun ilk adımı olarak T.C. kimlik numaraları ile  ön kayıt ücretlerinionline veya doğrudan anlaşmalı bankalara​ yatırdıktan sonra müracaatlarını “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yapabilmektedirler.

Devamında ise, Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka belirtmelidir.

Aynı zamanda Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edebilirler. Yapılacak olan tercihler konusunda bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmediğinden dikkatli bir şekilde tercihler yapılmalıdır.

Kayıt güncellemeleri konusu ile ilgili , Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunan hacı adaylarının 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıt güncelleme işlemlerini yapabilirler.

2018 Yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen ve kayıtlarında bir değişiklik bulunmayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik yenilenmektedir.

Binlerce Müslüman Türk vatandaşının merakla beklediği hac kuraları;  28 Aralık Cuma günü saat 15.00’da çekilecektir

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarının *“Kesin Kayıt Yaptırabilir”*belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabildiklerinden dolayı hac kayıtları esnasında güncel cep telefonunumaralarını dikkatli bir şekilde girmeleri gerekmektedir.

Kura sonucunda kayıt hakkı elden eden hacı adaylarının hac kayıtları 2 -11 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu minvalde, İnsanoğlunun dünyasını değiştiren bu kutlu yolculukta Müslümanların kardeş olma bilinci ile bir arada oldukları Arafat meydanında buluşmak üzere…

 

İkram & Ekrem Turizm

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Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:49
  1. Hac

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