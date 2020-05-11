Hacamat ölüm dışında her şeye faydalıdır

Hacı Ahmet Ünlü

Bizlere sağlık nimeti sunan, hastalığımıza şifa, derdimize derman veren Rabbimize hamd; sağlıklı yaşamanın yollarını en ince ayrıntısına kadar beyan eden Rasûlullah’a salât ve selam olsun. Huzur kaynağımız İslam, maneviyata önem gösterdiği gibi insanın sağlığına da önem gösterir. Tırnak kesmekten diş fırçalamaya kadar her konuda insan sağlığına zararlı olanlar ile faydalı olanları öğretir. Ve insanın bile bile sağlığına zarar vermesini de kesin bir dille yasaklar. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. (2/Bakara Suresi Ayet 195)

Kendi kendinizi öldürmeyin.

(4/Nisa Suresi Ayet 29)

Rabbimizin bu emri gereği Müslüman sağlıklı yaşamaya hassasiyet göstermelidir. ‘Aman bundan adam mı ölürmüş’ ya da ‘Bu da zarar verir mi? Atın ölümü arpadan olsun’ diyerek sağlığını hafife almamalıdır. Çünkü sağlık, hafife alınacak bir konu değildir. Bilakis en çok şükredeceğimiz ve kendisini muhafaza edeceğimiz nimetlerdendir. Etrafımızda öyle insanlar görmekteyiz ki kimisinin eli yok, kimisinin ayağı yok, kimisinin dili lal, kulağı sağır, kimisinin gözü kör. Hatta öyle insanlar görüyoruz ki o manzaraya karşı şaşkınlığımızı ve korkumuzu ancak “Subhanallah” diyerek ifade edebiliyoruz. Bazı insanlar vardır ki sağlığının kıymetini hiç bilmezler. Bir de öyle insanlar vardır ki sağlığını yanlış yerde aramaktadırlar. Sağlıklı yaşamanın elbette birçok yolları vardır. Burada bunlara değinmek mümkün değildir. Ancak Peygamberimizin hem terk edilmiş bir sünnetini ihya etmek adına hem de sağlığımıza pek çok faydasının olması sebebi ile sağlıklı yaşamanın yollarından hacamatı bu yazımızda yazmaya çalışacağız.

Öncelikle, ‘hacamat nedir?’ diye sorarsak şu şekilde tanımlayabiliriz: Hacamat, deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınmasıdır.

Yani hacamat, deri altında biriken pis kanları almaktır. Hacamat yaptırmak Peygamberimizin önemli sünnetlerindendir. Peygamberimiz ayın belli günlerinde periyodik olarak hacamat yaptırmıştır.

Hacamatın faydalarına bakalım..

1. Hacamat, sinüzite iyi gelir. Özellikle soğuk kış mevsiminde sinüzit probleminden şikayet ediyor ve doğal bir tedavi yöntemi arıyorsanız, uzman ellerde yapılabilecek olan hacamat uygulaması sizin için ideal bir tedavi seçeneği olabilir.

2. Hacamat, baş ağrılarını giderir. Sık sık baş ağrısı problemleri ile hayatınızın zindan olduğu durumlarda sorunun kaynağının vücudunuzda dolaşan pis kan olması muhtemeldir. Buna tamamen doğal ve etkili bir çözüm arayışındaysanız hacamat uygulamasını deneyebilirsiniz.

3. Hacamat, kadın hastalıklarında etkilidir. Yumurtalıklarınız ya da rahim ağzı ile ilgili çeşitli sıkıntılarınız varsa hacamat uygulamasının kadın hastalıkları üzerindeki olumlu etkisinden yararlanabilirsiniz.

4. Hacamat, yorgunluğu giderir. Gün içerisinde çok fazla uyku uyuyor ve bu nedenle enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız yorgunluğunuzu gidermek amacıyla işinin ehli kişilere hacamat uygulaması yaptırabilirsiniz.