Hacamat ne zaman yapılır | Hacamat kimlere yapılır ve nerelerde yapılır?

Hz. Muhammed (sav.)'in “Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmekte, hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) ve ateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim!" hadis-i şeriflerinde buyurduğu şifa kaynağı hacamat nedir? Kimlere yapılır? Hacamat hangi günler yapılır? İşte hacamat hakkında bilinmesi gerekenler...

Hacamatın faydaları nelerdir?

Bu tedavide, cilt üzerinde küçük kesiler yapılarak vakumlama (kupa) yardımıyla kılcal damarlarda biriken toksinlerin vücuttan atılması hedeflenir. 15-30 dakika süren uygulama en sık sırt bölgesine yapılır. İhtiyaca göre vücudun farklı bölgelerine de hacamat uygulanabilir.

Hacamat tedavisi özellikle aşağıdaki durum ve hastalıklarda kullanılır:

Kan dolaşımının hızlandırılması, toksinlerden arınma (detoks etkisi sağlama)

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

Hormonal bozukluklar

Fibromiyalji, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları

Cinsel zayıflık, cinsel isteksizlik, infertilite (kısırlık) ve adet düzensizliği

Migren ve sinüzit

Kronik yorgunluk ve halsizlik

Hipertansiyon

Akne, egzama, sedef ve saç dökülmesi gibi cilt hastalıkları

Depresyon, anksiyete, odaklanamama problemleri ve uyku bozuklukları

Reflü ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemleri

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, hiperaktivite ve depresyon

Hacamat mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Aksi halde şiddetli kan kayıplarına, kılcal damar kanı yerine toplardamar kanı alınmasına, damar ve sinir kesilerine, cilt üzerinde kalıcı ve belirgin izlere, bulaşıcı hastalıklara ve şiddetli enfeksiyonlara neen olabilir. Ayrıca yüksek doz kan sulandırıcı ilaç kullanan, tansiyonu çok düşük olan, kemoterapi uygulanan, hemofili ve talasemi gibi kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde hacamat uygulanamayacağı için bu durumların da bir hekim tarafından değerlendirilip saptanması gerekir.

Hacamat hangi mevsimde yapılmalı?

Hacamat havalar ısınmaya başladığı zaman yapılır. Sıcaklar bastırdığı zaman ilkbaharın sonu, kiraz çıktığı zaman Mayıs-Haziran aylarıdır. Hadis-i Şerif'te “Sıcak şiddetlendiği zaman hacamat ile yardım isteyin”

Hacamat ayın hangi günlerinde yapılmalıdır?

(Hacamat Hicri ayın günlerine göre yapılır)

Her ayda hacamat olunabilecek 4 gün vardır. Bu günler geçti mi diğer ay beklenmelidir. Hacamat gökteki ayın (HİCRİ)17-19-21 inci günlerinde yapılmalıdır. En faydalısı 17. gündür. Hacamat ayın ilk günlerinden 14'üne kadar (gökteki ayın büyüme günlerinde) faydalı değildir. 15 inden 21 ine kadar (Hicri ve tek günlerde) günlerde faydalıdır. 22 sinden 30 una kadar ay küçük olduğu için bedenler zayıf olur ve çıkan kan az olacağından faydası az olur (Bunun içindir ki ameliyatlar mümkünse ayın 14 ünden sonra yapılmalıdır.Bunun için denilmiştir ki; Kesilmesi istenen bir iş, ay küçülürken, yani 14 ünden 30 una kadar yapılmalı-Devam etmesi istenen bir iş de ay büyürken yani 1 inden 14 üne kadar yapılmalı.Mümkünse devam etmesi istenen bir işe ayın ilk çarşambası başlanmalı.-Bununla beraber ayın 1 inde ortasından ve sonunda bir işe başlama-Marifetname). Hadis-i Şeriflerde, tekli günler tavsiye edilmiştir. Bu günler içinde en çok faydalı olduğu gün ayın (Hicri)17. günüdür. Ondan sonra (Hicri)19, ondan sonra (Hicri) 21, ondan sonra (Hicri)15 nci gündür.

Hacamat haftanın hangi günlerinde yapılmalı?

Hacamat PAZARTESİ günü yapılmalıdır.Hakkında teşvik olup yasak olmayan tek gün pazartesidir. Haftanın üç günü hakkında hem teşvik edici, hem de yasaklayıcı Hadis-i Şerifler vardır. Eğer Pazartesi günü mümkün olmazsa, PAZAR, SALI, PERŞEMBE günlerinde hacamat olunabilir. (Salı günü ayın, hicri 17'nci gününe gelirse hacamat için çok uygundur.)

Hacamat hangi günlerde yapılmamalı?

ÇARŞAMBA, CUMA, CUMARTESİ günleri hacamat yapılması teşvik edilmemektedir. Hadis-i Şerif'te "Kim Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olur da bedeninde alaca hastalığı görürse, sadece kendini kınasın.", "Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hacamat olmaktan kaçının."

Şüpheli günler

Haftanın üç günü ise hem yasaklanmış, hem teşvik edilmiştir. Bunlar; PAZAR, SALI, PERŞEMBE günleridir. Eğer Pazartesi (Pazartesi en faydalı gündür) hacamat olmak mümkün olmaz ise bu günlerde olunabilir. Hadis-i Şerif'te, "Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz."buyrulmuştur. (Ebu Davud, Tıbb 5, 3862)

Hacamat günün hangi saatinde yapılmalı?

En faydalısı güneş doğduktan 1 saat geçtikten sonraki 2 saattir (bu 2 saatten sonrada öğlen kerahet vaktine kadarda hacamat yapılabilir), bu mümkün olmazsa öğlen ikindi arası yapılmalıdır.

1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kuşkusuz ki sizin kendisi ile tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi, hacamat olmaktır…’ buyurdu.”

Müslim 1577/62

2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz herhangi bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’ buyurdu.”

Buhari 12/5724, Müslim 2205/71, Ebu Davud 3857, İbni Mace 3476