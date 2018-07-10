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Hac yolunda pedal çeviriyor

58 yaşındaki Faslı bisikletçi Rubuhat, hac görevini eda etmek için bisikletiyle çıktığı yolculuğunda 3 ay 9 günü geride bırakarak Sudan'a ulaştı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:19
Hac yolunda pedal çeviriyor

Kutsal topraklara pedal çevirerek gitmeye çalışan Faslı bisikletçi Rubuhat (58) 3 ay 9 gün süren yolculuğu boyunca Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ı geçerek Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Rubuhat, 1 Nisan'da Fas'ın kuzeydoğusundaki Meknes kentinden bisikletiyle yola çıktığını ve uzun bir yolculuktan sonra Hartum'a varmayı başardığını söyledi. Bir sonraki durağının Sevakin Adası olacağını ifade eden Rubuhat, oradan gemiyle Suudi Arabistan'a geçeceğini aktardı.

Uzun zamandır Fas'tan kutsal topraklara bisikletle gitmeyi hayal ettiğini belirten Rubuhat, Sevakin Adası'nın, yolculuğunun son durağı olacağını kaydetti.

''ERDOĞAN İSLAM TOPRAKLARINI SEVİYOR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Sevakin Adası'nı restore etme sözü verdiğine işaret eden Rubuhat, "Erdoğan, İslam topraklarını ve İslam'ı seven birisi. Sevakin Adası'na ihtimam göstererek tüm Müslümanlara ve hac farizasını eda etmek isteyenlere hizmet ediyor." dedi.

Rubuhat, bisiklet kullanarak bazen de yürüyerek kutsal topraklara gitmeye çalışan Faslılarla Afrikalı Müslümanların anısını yaşatmayı, Afrika halklarına sevgi ve barış mesajı iletmeyi amaçladığını ifade etti.

Her gün 120 kilometre yol kat ettiğini belirten Rubuhat, yol boyunca çeşitli tehlikelerle ve zorluklarla karşılaştığını, fil, pars, ceylan ve sırtlan gibi yaban hayvanlarıyla karşılaştığını ancak bunlardan kurtulmayı başardığını aktardı.

Rubuhat, Filistin meselesine destek olmak için Fas'tan Kudüs'e bisikletiyle gitmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:19
  1. bisikletle hac yolculuğu
  2. Mekke
  3. Medine
  4. Hacca gitmek
  5. Suudi Arabistan

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