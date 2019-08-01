Hac yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bozüyük İlçe Müftülüğü’nün organizasyonuyla, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklara götürülecek ve 40 gün kutsal topraklarda kalacak 61 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, hacı adayları, hacı adaylarının aileleri, dost ve akrabaları katıldı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, yapılacak yolculuk ve hac vazifesi ile ilgili kısa bilgilendirmeler yaparak tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hacılardan kendileri, aile ve akrabaları, ülkemiz ve bütün İslam alemi için dua etmelerini istedi.

Daha sonra Müftü Topal tarafından yapılan dualar eşliğinde hacı adayları otobüslere bindirildi. Sevdikleriyle vedalaşırken oldukça duygusal anlar yaşayan hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.