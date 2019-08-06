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"Hac, Müslümanların kardeşlik kongresi"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:- "Hac, adeta Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır"- "Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve ilahiyat fakültelerimizden 48 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 422 kadın irşat görevlimiz var. Yine 362 kafile başkanı ve bin 746 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütmekteyiz"- "Sıfır Atık Sıfır İsraf projesi ve İslam'da Çevre Ahlakı isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlilerimize dağıttık"

06 Ağustos 2019 Salı 12:20
"Hac, Müslümanların kardeşlik kongresi"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac, adeta Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dar Hadi Oteli'nde düzenlenen Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haccın İslam'ın en kapsamlı ibadeti olduğunu belirtti.

Yeryüzünün ilk mabedinin Mekke'de inşa edildiğine, ilk peygamber ve son peygamberin bu şehre gönderildiğine işaret eden Erbaş, Hazreti Muhammed ile insanlık tarihinin en büyük ahlak ve hukuk dönüşümünün bu şehirde gerçekleştiğini hatırlattı.

Hacı adaylarının Mekke'de bulunduğu süre boyunca bedevi, cahil ve kabilevi bir toplumdan kısa bir süre içinde nasıl yeryüzünün en erdemli, en adil ve güzel toplumunun inşa edildiğini düşünmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Bunu anladığımızda bugün devasa krizlerin, bunalımların girdabında kaybolan insanlığın çıkış yolunu da bulmuş olacağız. Zira cahiliye, sadece tarihte bir dönemin adı değil, iflas eden bir çağın, tükenen insanlığın, değerlerini kaybeden bir mantığın, kaybolan insanlığın adıdır. Bu manada hac, insanlığın adeta fabrika ayarlarına dönüş imkanıdır, öze dönüş fırsatıdır."

- "İrşat için fırsat olarak görüyoruz"

Hac yolculuğunun bir müminin hayatına değer katması için anlamak, arınmak ve adanmak gibi esasları olduğunu anlatan Erbaş, bu anlamda haccın İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mektep olduğunu söyledi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının haccı irşat için önemli bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayarak, "Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve ilahiyat fakültelerimizden 48 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 422 kadın irşat görevlimiz var. Yine 362 kafile başkanı ve bin 746 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütmekteyiz." bilgisini verdi.

- "Kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz"

Haccın, müminin kendi hayatı, hayalleri, ve hataları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa, aklından, kalbinden ve hayatından çıkarması anlamına da geldiğini kaydeden Erbaş, Hazreti Muhammed'in makbul bir hac ile insanın bütün günahlardan arınarak annesinden doğduğu gibi tertemiz olacağını müjdelediğini hatırlattı.

Erbaş, haccın kardeşlik, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin ve güzel ahlakın sağlandığı bir ibadet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim hac, adeta Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Burada yeryüzünün her yerinden gelen kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz. Burada daha yakından müşahede ediyoruz ki dillerin ve renklerin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir."

Haccın, nefsini arındıran müminin hayatını iyilik ve ibadet yoluna adaması olduğuna işaret eden Erbaş, Allah'ın hac nasip ederek misafirliğine kabul ettiği müminlere, yeryüzünü imar etme adına büyük görevler düştüğünü vurguladı.

- "Çevre bilinci konusuna dikkati çektik"

Erbaş, haccın hayatın tamamını kuşatan ilkeler ile güzel ahlakı birleştiren bir ibadet olduğunun altını çizerek, bu yıl çevre bilinci konusundaki hassasiyete dikkati çekmeye çalıştıklarını anımsattı.

Hac ibadetinin yapıldığı mekanlarda zaman zaman atık ve çöpler açısından hoş olmayan görüntülerle karşılaşıldığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Çevre bize Allah'ın emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah'a hakkıyla kulluk edilemez. 'Sıfır Atık Sıfır İsraf' projesi ve 'İslam'da Çevre Ahlakı' isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza ise '2019 Hac Organizasyonu Hac yolculuğu ve Çevre Ahlakı' isimli broşürle onları bilinçlendirmeye ve çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık."

- "Sigaranın bırakılması için bir fırsat"

Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen din görevlilerinin tercih edildiğini, hac ibadetinin vatandaşların sigarayı bırakabilmesi adına önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl da 85 bin civarında vatandaşın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesi ve evlerine dönebilmeleri için azami gayret gösterildiğini belirten Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca 149 ülkede yapılan vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında milletin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:20
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı

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