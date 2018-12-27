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Hac kuraları yarın çekilecek

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası yarın basına ve kamuoyuna açık yapılacak

27 Aralık 2018 Perşembe 16:11
Hac kuraları yarın çekilecek

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası, yarın çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası yarın saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:11
  1. 2019 hac kuraları
  2. Diyanet işleri Başkanlığı

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