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2019 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi belli oldu

Hac farizasını yerine getirmek başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının kuraları yarın saat 15.00’da çekilecek. Kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:25
2019 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi belli oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları yarın çekilecek.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan hacı adayları ve yakınlarının heyecanla beklediği hac kuraları yarın çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katılacak.

Diyanet hac kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli” veya “Otel Tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Yarın saat 15.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına sms olarak gönderilecek.

Kesin kayıtlar 2 Ocak’ta başlayacak

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Şehit yakını ve gaziler kurasız hacca gidebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:25
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