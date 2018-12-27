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Hac kuralar çekiş sonuçları öğren 2019 diyanet hac

Hac kura sonuçları son dakika belli oldu mu? Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapıldı. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 hac kura sonuçları son dakika sorgula nereden yapılacak? 2019 hac fiyatları ne? İki kişilik hac fiyatı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

27 Aralık 2018 Perşembe 12:09
Hac kuralar çekiş sonuçları öğren 2019 diyanet hac

Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapıldı. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 hac kura sonuçları son dakika sorgula nereden yapılacak? 2019 hac fiyatları ne? İki kişilik hac fiyatı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

2019 hac kura çekiliş sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. 28 Aralık Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. 2019 hac kura çekiliş sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak. Diyanet 2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt ücreti

Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak. 2018 hac ücretinin en az 15.500 TL civarında olduğu ve en fazla da 45.000 TL civarında olduğunu bilinmelidir. 2018 hac ücreti açıklandığına göre, hacı adaylarının asıl merak ettikleri konu 2019 hac ücretleri olmuştur. 2019 hac ücretleri aşağıdaki gibi olması tahmin edilmekte.

2 Kişilik Oda Ücreti: 24.000 SAR ile 25.500 SAR arasında olacaktır. (1 SAR yaklaşık 1 TL'dir)

3 Kişilik Oda Ücreti: 20.500 SAR ile 22.000 SAR arasında olacaktır.

4 Kişilik Oda Ücreti: 17.750 SAR ile 19.250 SAR arasında olacaktır.

Otel fiyatları ise  en az 32.000-35.000 SAR arasında olacaktır. En lüx oteller ise 52.000-55.000 SAR arasında olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatırdı. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:31
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