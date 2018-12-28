Hac kura sonuçları son dakika 2019 hac kesin kayıtları ne zaman?

2019 yılında hac görevini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının beklediği hac kura sonuçlarında son dakika gelişmesi. Hac kura çekilişi 2019 sonuçları açıklanıyor. Diyanet’in gerçekleştirdiği 2019 hac kura sonuçlarıyla 2019 hac için ismi çıkan hacı adayları hac kesin kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte Diyanet 2019 hac kesin kayıt tarihi…

Hacı adaylarının merakla beklediği 2019 hac kayıtlarına ilişkin tarihler ve kayıt sürecine ilişkin esaslar belirlendi. 2019 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşların hac ön kayıtları 08 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak. Peki hac kayıt işlemleri nasıl yapılacak? Hac ücreti 2019 haccı için ne kadar olacak? Bu yıl ki hac kayıtları ile ilgili tüm sorular ve yanıtlarını hacı adaylarımız için derledik.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hacca gidecek hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları son dakika açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen hac kura çekilişi 2019 töreninde kutsal topraklara gidip hac farizasına yerine getirecek olmanın mutluluğu hakim. Hac kura çekiliş sonuçları 2019 listesine göre 2019 yılında hacca gideceklerin isimleri son dakika belli oluyor. Peki hac çekilişi kura sonuçlarında ismi çıkan hacı adayları 2019 hac kesin kayıtlarını ne zaman yapacak? İşte 2019 Hac kesin kayıtları tarihine ilişkin detaylar…

Diyanet 2019 hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği ve kendisinin de o listede yer alması için dua ettiği hac kuraları bugün çekiliyor. Peki 2019 hac kuraları saat kaçta çekilecek? Hac kuraları hangi kanal canlı verecek? 2019 hac kura çekilişi canlı yayın saati kaçta? İşte hac kura çekilişi detayları.

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Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak 2019 hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

Hac kesin kayıtları için gerekli evraklar neler?

Hacca gitmek üzere Kesin Kayıt yaptırmak için gerekli olan Kontenjan Belgesini (Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi) http://hac.diyanet.gov.tr adresinden belirlenen tarih ve saatten itibaren internet ortamından veya Müftülüklerden alacaklardır. Kesin Kayıt belgesini almak için vatandaşlarımız internet ortamından http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki Hac Kesin Kayıt Menüsünden kendi TC Kimlik numaralarını girdikten ve ekrana gelecek güvenlik aşamalarını da geçtikten sonra, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresini gireceklerdir. SMS şifresi girildikten sonra gelecek ekrandan vatandaşlarımız Diyanet Organizasyonu veya Acenta Organizasyonunu seçerek belgelerini alacaklardır.