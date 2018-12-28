Hac kura sonuçları isim listesi 28 Aralık Cuma Diyanet

Hac kura sonuçlarında heyecan sürüyor. İslam'ın şartlarından biri olan hac vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, hac kura sonuçlarını merak ediyor. Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları isim listesi, hac kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Sorula şu an en çok aranmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hac kura sonuçlarını açıklayor. İşte 2019 hac kura sonuçları son dakika haberleri…

2019 hac kura sonuçları isim listesi. İslam’ın beş şartından biri olan Hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı hac görevini yerine getirmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. 2019 hac başvurularının sona ermesiyle birlikte milyonlarca hacı adayını şimdi de hac kura sonuçlarının heyecanı sardı.

Hac kura sonuçları açıklandı mı?

2019 yılının hac kuraları, hac kura sonuçları 2019 son dakika açıklandı mı? 28 Aralık 2018 Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Hac 2019 kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak. Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.

Hac kuraları sorgulama 2019 ekranı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Diyanet TV canlı hac kura çekiliş sonuçları izle

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.