Hac kura sonuçları 2019 hacca gidecekler listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hacca gidecek hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları son dakika açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen törenle çekiliyor. Hac kura çekiliş sonuçları 2019 listesine göre 2019 yılında hacca gideceklerin isimleri son dakika

Diyanet 2019 hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği ve kendisinin de o listede yer alması için dua ettiği hac kuraları bugün çekiliyor. Peki 2019 hac kuraları saat kaçta çekilecek? Hac kuraları hangi kanal canlı verecek? 2019 hac kura çekilişi canlı yayın saati kaçta? İşte hac kura çekilişi detayları. 2019 yılının hac kuraları, 28 Aralık Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak. Hacı adaylarının merakla beklediği hac kuraları, Diyanet TV üzerinden 14.45 itibariyle canlı izlenebilecek. 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı, sorgulama ekranını takip edebilecek.

2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.