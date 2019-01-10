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Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan:- "2019 hac kuralarında hacca gitmeye hak kazananlar için son tarih 11 Ocak Cuma günü. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanmış hacı adaylarımızın cuma günü sonuna kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir"- "Kesin kayıt süresi geçirilirse ve kayıt süresi içinde ücretlerini yatırmazlar ise hacı adaylarının hakları iptal olacak"

10 Ocak 2019 Perşembe 11:40
Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "2019 hac kuralarında hacca gitmeye hak kazananlar için son tarih 11 Ocak Cuma günü. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanmış hacı adaylarımızın cuma günü sonuna kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir." dedi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, kayıt hakkı kazanan hacı adayı başvurularının kurası 28 Aralık 2018'de noter huzurunda düzenlenen ve sektör temsilcilerinin de katıldığı bir törenle çekildi.

Çekilen kura sonucu hak kazanan vatandaşların kesin kayıtları 2 Ocak Çarşamba günü başladı. Kesin kayıtların yarın tamamlanması gerekiyor. Kayıt süresi içerisinde ücretlerini yatırmayan hacı adaylarının kayıtları yarın saat 17.00’de iptal ediliyor ve yedek kayıt süresi içerisinde bunların yerine yedekte bulunan vatandaşlar kura sırasına göre kayıt hakkı kazanıyor.

Hacı adayı yedek kayıt işlemleri 17 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, 2019 kuralarında hacca gitmeye hak kazananlar için son tarihin 11 Ocak Cuma günü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kutsal topraklara gitmeye hak kazanmış hacı adaylarımızın cuma günü sonuna kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinden kesin kayıt belgesini aldıktan sonra seçtikleri seyahat acentesine kayıt yapmaları ve kayıt süresi içinde ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Kesin kayıt süresi içinde ücretlerini yatırmazlar ise hacı adaylarının hakları iptal olacak. Yıllardır özlemle bekledikleri haklarını kaybetmemeleri için 11 Ocak sonuna kadar bu kaydı yaptırmaları çok önemli. Çoğu hacı adayımız yıllarca kurada çıkmak için bekliyor. Zamanında başvuru yapmazlarsa maalesef haklarını yedek listede kayıt sırası bekleyenlere devretmiş olacaklar."

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:40
  1. TÜRSAB

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