“Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayretindeyiz”

Diyanet İşleri Başkanlığı, '2018 Yılı Hac ve Umre Değerlendirme Toplantısı' düzenledi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,haccın üç boyutu olduğunu ifade ederek “Bireysel boyut olarak herkesin kendi dünyasıyla yüzleşmesi ve kendi özüne doğru yaptığı yolculuk.Sosyal boyut; kardeşlik, yardımlaşma gibi duyguların pekişmesi.Evrensel boyut ise, ümmet bilinci ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin küresel düzeyde işlevsel hale getirilmesi” dedi.

Başkan Erbaş, iki ay gibi bir süre içerisinde 80 bin hacı adayını kutsal topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Organizasyonun görünen görünmeyen birçok yönü, zorluğu ve çalışma alanı olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Bunun için görevli birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmaları hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda kırk yıllık büyük bir tecrübeye sahip olduğunu ve bu alanda bir kalite standardı ve marka olduğuna değinerek,“Bu güzellik ve itibarda emeği olan sizlere ve geçmişten bugüne hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Allah cümlemizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha iyiye ulaşmanın önündeki en büyük engelin yaptığını yeterli görmek olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, “Dolayısıyla biz hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

İki gün sürecek toplantıda hac ve umre organizasyonunda verimliliği artırmak için yapılan çalışmaların oturumlar halinde değerlendirmesi yapılacak.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, 2018 yılında hac organizasyonunda görev yapan ekip başkanları, kafile başkanları ve irşat görevlileri katıldı.