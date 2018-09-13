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Hac fiyatları ne kadar Diyanet Hac Ücretleri 2019

Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Peki 2019 hac fiyatları ne? İki kişilik hac fiyatı nedir?

13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
Hac fiyatları ne kadar Diyanet Hac Ücretleri 2019

Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Peki 2019 hac fiyatları ne? İki kişilik hac fiyatı nedir?

2018 hac ücretinin en az 15.500 TL civarında olduğu ve en fazla da 45.000 TL civarında olduğunu bilinmelidir. 2018 hac ücreti açıklandığına göre, hacı adaylarının asıl merak ettikleri konu 2019 hac ücretleri olmuştur. 2019 hac ücretleri aşağıdaki gibi olması tahmin edilmekte.

2 Kişilik Oda Ücreti: 24.000 SAR ile 25.500 SAR arasında olacaktır. (1 SAR yaklaşık 1 TL'dir)

3 Kişilik Oda Ücreti: 20.500 SAR ile 22.000 SAR arasında olacaktır.

4 Kişilik Oda Ücreti: 17.750 SAR ile 19.250 SAR arasında olacaktır.

Otel fiyatları ise  en az 32.000-35.000 SAR arasında olacaktır. En lüx oteller ise 52.000-55.000 SAR arasında olacaktır.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
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