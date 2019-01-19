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Haç çıkarma töreninde 'Ezan' arası verdiler

Bursa'da, Hazreti İsa'nın doğumunun yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Tören esnasında Ezan okununca Fener Rum Patriği Bartholomeos, törene Ezan bitene kadar ara verdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:51
Haç çıkarma töreninde 'Ezan' arası verdiler

Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 saatlik ayinin ardından Patrik Bartholomeos, din adamları ve çok sayıda Ortodoks vatandaş Tirilye sahiline geldi.

Haç atılacağı sırada Ezan okundu

Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle Ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos, törene ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı.

6 kişi haç için yarıştı

İskeleden 5 metre açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı. Haçı alan kişi, sahildekiler tarafından alkışlarla kutlandı.

Ardından Patrik Bartholomeos ve rahipler gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Katılımcılara tören ve yürüyüş sırasında Mudanya Belediye Bandosu eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:51
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