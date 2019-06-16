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Habur Çayı’nda kaybolan çocuk drone ile arandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı’na düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor.

16 Haziran 2019 Pazar 14:14
Habur Çayı’nda kaybolan çocuk drone ile arandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı’na düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyünde dün Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer’in cansız bedeni Komato bölgesinde köyden 6 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Havanın kararması nedeni ile dün akşam durdurulan 11 yaşındaki Jehat Ecer’i arama çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başladı. Van’dan gelen dalgıç polisler her yeri didik didik ararken drone ile hava kontrolü gerçekleştirildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan, çansız bedenine ulaşılan Mustafa Ecer’in otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:14
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