Habur Çayında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayına giren ve suda kaybolan iki kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayına giren ve suda kaybolan iki kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünden geçen Habur Çayına giren 2 genç akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar suya kapılan gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların başlattığı çalışmalarda gençlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer gencin bulunması için suda arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.