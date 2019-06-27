0553 313 94 23

Habil Turan’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlama mesajı

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Kırklareli İl Temsilcisi Habil Turan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:50
Habil Turan’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlama mesajı

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Kırklareli İl Temsilcisi Habil Turan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.


Habil Turan, yaptığı açıklamada özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenindeki önemine değinerek vatandaşları ‘Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme’sloganını toplumsal bir harekete dönüştürmeye davet etti. Habil Turan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


"Bundan 15 yıl önce, 2004 yılında kanunlaşarak meslek haline gelen Özel Güvenlik Teşkilatının özverili ve başarılı çalışanlarının hatırlanması ve toplumsal farkındalığın oluşabilmesi adına kutlanan değerli gün ve haftayı yeniden kutlayabilmenin coşkusunu yaşıyoruz. 26 Haziran günü tüm özel güvenliklerin gür sesi yeniden duyulacak farkındalığımız hissedilecektir. Özel güvenlikler olarak büyük fedakârlıklarda, gece - gündüz, yaz-kış demeden, vatanımız için, halkımız için, Milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, Özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun özel güvenlik görevlileri için verdiği önemli katkıları ve İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile birlikte 2018 yılında özel güvenlik görevlileri için önemli gelişmeler yaşandı, önümüzdeki yıllarda özel güvenlik görevlileri ve sektör ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağımızdan şüphemiz yok."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerleri sürüyor
    1. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    2. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    3. Milletvekili Tutdere Narince’nin su..
    4. Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7..
    5. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    6. Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler..
    7. Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
    8. Dağyenice turizme kazandırılıyor
    9. TRT Haber Şeyh Edebali Üniversitesi’ni..
    10. Merkez Bankasının "Yedek Akçe"..
    11. Enerjisa eğitim programlarıyla..
    12. Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan..
    13. Bakan Pakdemirli: "Ulusal Kırmızı Et..
    14. Gazipaşa Karalar’da asfalt sevinci
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    16. ABD, Rum fedailiğine soyundu
    17. SOSİAD, iklim değişikliği ile mücadele..
    18. Saç beyazlamasını ne önler Saç..
    19. Vali Gündüzöz, LGS birincilerini..
    20. Sivilce sorunu yaşayanlar ne yemeli ne..
    21. CHP ve İYİ Parti saldırıyı kınadı
    22. Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi..
    23. Kayalıklara çarpan yatta can pazarı
    24. Evlilikte güç savaşına dikkat
    25. Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü
    26. (Özel) Erken terhise sevindi Akçay’dan..
    27. Kütahya AFAD personeli ‘DAK Seviye 2..
    28. Başkan Semih Esen, Muhittin Böcek’i..
    29. Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu..
    30. Uşak'ta otomobil devrildi: Ölü ve..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları